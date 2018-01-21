Украина в долгах: экс-министр объяснил, когда в Украине может наступить дефолт

В случае продолжения либеральной экономической политики Украину ожидает дефолт.

Такую мысль на чате в "Главреде" высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он пояснил, что Украине нечем оплатить растущий импорт иностранных товаров.

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"Потому что нам нечем возвращать внешние долги Украины. И без денег МВФ и, я подчеркиваю, в случае продолжения прежней либеральной политики дефолт действительно неизбежен", — заявил экономист.

По его словам, кредиты МВФ не устраняют угрозу дефолта — они лишь отодвигают ее во времени. Дефолт будет позже и в условиях, когда долги будут еще больше, добавил Суслов.

Напомним, эксперт рассказал, что Украина в случае остановки сотрудничества с Международным валютным фондом потеряет доступ к внешним рынкам привлечения денег, начнет сокращать экономический рост и тратить резервы.