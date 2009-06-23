Иена растет до трехнедельного максимума

Курс японской иены достигает максимального уровня за последние три недели по отношению к евро вследствие снижения азиатских фондовых рынков на фоне опасения продолжения рецессии мировой экономики, сообщает k2kapital..

На курсе единой европейской валюты не слишком хорошо сказываются ожидания публикации макроэкономической статистики во Франции, где, как ожидается, потребительские расходы выросли всего на 0,2% по сравнению с 0,7% месяцем ранее.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 131,98 иены, а не 132,93 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 95,28 иены за доллар против 96,87 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3850 за евро против $1,3865 в предыдущую торговую сессию.