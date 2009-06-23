Рубль может стать свободным через 2 года

Россия в течение двух лет может "максимально приблизиться" к свободному формированию валютного курса и механизму управления экономикой с помощью процентных ставок, опирающемуся на уровень инфляции, считает председатель Центрального банка РФ Сергей Игнатьев, сообщает Рейтер..

"Основная цель ЦБ - переход к инфляционному таргетированию и режиму свободного курса рубля. Конкретный срок (перехода) не установлен, но мне кажется, что в ближайшие два года мы можем максимально приблизиться к этим режимам", - сказал Игнатьев депутатам Госдумы, пояснив, что свободное плавание рубля предполагает обязательство ЦБР не проводить валютные интервенции с целью воздействия на валютный курс.

Игнатьев отметил, что сейчас валютные интервенции ЦБР стали "бесспорно меньше" чем в последние годы, а валютный курс - более гибким, однако в ближайшие два года жестких обязательств по полному прекращению интервенций принимать не стоит.

"По моим оценкам, мы половину пути прошли, если взять за точку отсчета май прошлого года (когда ЦБР объявил о расширении коридора бивалютной корзины)... и обратно идти не следует", - сказал он.

Игнатьев подчеркнул, что ЦБР должен проводить очень взвешенную денежную политику.

"С одной стороны, она должна быть достаточно жесткой для обеспечения последовательного снижения инфляции и стабилизации на валютном рынке, с другой, - не должна быть слишком жесткой, чтобы обеспечить рост кредитования и возобновление экономического роста", - сказал он.

"Возобновление экономического роста важно, потому что это может привести к ограничению роста просроченной задолженности у банков", - добавил Игнатьев.

Глава ЦБР повторил, что регулятор намерен снижать процентные ставки по мере замедления инфляции.

"Я считаю, что ЦБ должен и впредь по мере снижения инфляции снижать ставку рефинансирования и другие ставки ЦБ", - сказал Игнатьев.