Суд Лондона сегодня рассмотрит спор Украины и России по "долгу Януковича" на $3 миллиарда

Апелляционный суд Лондона сегодня, 22 января, рассмотрит апелляцию Украины на решение Высокого суда Лондона, обязывающее выплатить России 3 млрд долл. «долга Януковича» по выпущенным нашей страной в 2013 году еврооблигациям.

Читайте такжеРоссия может продать "долг Януковича" в $3 миллиарда другой стране

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«Да, (заседание суда - УНИАН) состоится 22 января», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона в январе начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл., выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение. Высокий суд Лондона в конце июля удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по "кредиту Януковича" на 3 млрд долл. до завершения рассмотрения апелляции нашей страны.