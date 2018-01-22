Гройсман рассказал о причинах падения гривни

Снижение курса гривни в январе связано с уменьшением экспортной выручки и необходимостью осуществления внешних выплат.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

«Курс свободно регулируемый… Например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть внешние выплаты, которые мы делаем из Украины», - сказал премьер.

Он отметил, что это вызывает дисбаланс, который и провоцирует падение курса национальной валюты.

«Тут есть определенные дисбалансы и возникают колебания курса, который достаточно гибкий. Но когда все начинает работать нормально, когда мы начнем экспортировать, то ситуация стабилизируется и все остается в прогнозируемых пределах. В прошлом году было то же самое», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл. За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%. Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.

Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 19 января составляет 28,90 грн, евро - 35,40 грн.