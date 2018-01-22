"Шатдаун" продолжается: Сенат США перенес голосование по возобновлению работы правительства

Сенат США перенес голосование по временному бюджету. Лидер республиканского большинства в Сенате назначил на 12 часов понедельника (19.00 по киевскому времени) голосование по возобновлению работы правительства США в полном объеме.

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Законодателям предложат принять решение о финансировании правительства по меньшей мере еще на три недели, сообщает «Голос Америки».

Лидеры и члены обеих партий потратили воскресенье на совещания и переговоры, и надеются найти выход из тупика по проблеме иммиграции, которая привела к закрытию правительства. Однако насколько серьезного прогресса удалось добиться – неясно.

Тем временем, федеральные ведомства готовятся отправить сотрудников в административные отпуска и прекратить значительную часть своей работы, если законодатели не придут к соглашению.

За последние годы правительство США несколько раз частично закрывалось из-за непринятия бюджета. В последний раз это произошло в 2013 году из-за тупика в межпартийных дебатах о здравоохранении. Тогда правительство оставалось закрытым в течение 16 дней, и в неоплачиваемый отпуск были отправлены около 850 тысяч госслужащих.