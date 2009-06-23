В т.г. кризис особо ударит по странам Восточной Европы и Центральной Азии

Экономики развивающихся стран Восточной Европы и Центральной Азии больше всех пострадают от глобального экономического кризиса до конца текущего года. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в обнародованном накануне докладе Всемирного банка /ВБ/.

Он резко снизил прогноз состояния экономики государств этих регионов, подсчитав, что их ВВП в этом году снизится на 4,7%. В марте международная организация предсказывала, что падение экономики Восточной Европы и Центральной Азии составит лишь 2%.

Как отметили представители организации, утечка капитала из развивающихся стран будет способствовать росту бедности и безработицы. По мнению экспертов ВБ, глобальное восстановление экономики может начаться уже в нынешнем году, однако в бедных странах этот процесс будет идти намного медленнее, чем в развитых. В связи с этим представители ВБ призвали экономически развитые страны к "решительным действиям" для ускорения выхода из кризиса. При этом они отметили, что перспективы оказания помощи развитыми государствами беднейшим странам "весьма безрадостные".

В то же время ВБ прогнозируют значительный спад в этом году мировой экономики в целом. Эксперты полагают, что до конца нынешнего года рецессия углубится, а мировой ВВП сократится на 2,9% по сравнению с прогнозируемыми в марте 1,7%. По их оценкам, падение ВВП США составит 3%, хотя ранее ВБ прогнозировал сокращение на 2,4%. Падение ВВП зоны евро, как отмечается в докладе, составит 4,5%.