Курс доллара в банках немного понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного понизился по сравнению с 22 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,58-7,66 грн./долл., по продаже – 7,655-7,690 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,5% по сравнению с 22 июня и составляет 10,52 грн./евро, продажи – также немного понизился, до 10,69 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,63-10,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,4% по сравнению с 22 июня и составляет в среднем 0,2319 грн./рубль, продажи – понизился на 1,6%, до 0,2482 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,180-0,241 грн./рубль, по продаже – 0,242-0,270 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,63 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. (курс не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках немного понизился со вчерашнего дня и составляет 10,54/10,68 грн./евро.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,9% по сравнению с 22 июня и составляет в среднем 0,2321 грн./рубль, продажи – на 3%, до 0,2523 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,62/7,67 грн., евро – 10,60/10,68 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,58/7,70 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,635/7,67 грн., евро – 10,58/10,70 грн., рубль – 0,235/0,250 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 23 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6103, к евро – 10,546354, к российскому рублю – 0,2436.