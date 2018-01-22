Гривня продолжает падать: доллар все ближе к новой психологической отметке

В понедельник, 22 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,85/28,88 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня снизилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,31/35,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5094/0,5105 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,8715 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 168 сделок на сумму 88,76 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,77/28,81 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,22/35,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 грн/рубль.