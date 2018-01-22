Нацбанк назвал сумму многомиллиардного долга Украины перед МВФ
По данным регулятора, долг нашей страны перед фондом составляет более 12 млрд долл.
Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 млрд долл.
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Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
«На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме 7,2 млрд долл., есть также обязательства Министерства финансов перед международным валютным фондом в сумме 4,9 млрд долл. То есть в целом обязательства перед МВФ 12,1 млрд долл.», - сказал Чурий.
Заместитель председателя НБУ отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 миллиардов долларов. При этом общая сумма обязательств НБУ составляет 9,1 миллиарда долларов. Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой и центробанком Швейцарии.
По словам Чурия, таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют 9,7 миллиардов долларов.
Как сообщал УНИАН, ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.
Национальный банк Украины рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл.
Ожидается, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23-26 января обсудят необходимые реформы в Украине для выделения стране следующего кредитного транша в рамках программы сотрудничества.
Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.