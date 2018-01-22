Аудиторы Житомирщины в прошлом году обеспечили возмещение потерь более чем на 26 миллионов
Правоохранительные органы по материалам ревизий начали 27 досудебных расследований.
На Житомирщине в прошлом году аудиторы обеспечили возмещение потерь более чем на 26 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области.
Как говорится в сообщении, специалисты этого управления в течение 2017 года по результатам проведенных ревизий обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов на сумму 26,4 млн грн.
По результатам контрольных мероприятий руководители предприятий, учреждений, организаций, местных органов власти и местного самоуправления приняли 99 управленческих решений и учли 123 предложения по результатам государственных финансовых аудитов.
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Правоохранительные органы по материалам ревизий начали 27 досудебных расследований и вручили 15 письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
В суд предъявлено 3 иска о возмещении потерь ресурсов на общую сумму свыше 2,7 млн грн.
В 27 случаях к нарушителям бюджетной дисциплины применили такие меры воздействия, как приостановление операций с бюджетными средствами и приостановления бюджетных ассигнований.
Кроме того, за несоблюдение законодательства 127 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 45 – к дисциплинарной и материальной, а 19 человек уволили с должностей.