Суд отказался передать UMH Курченко в управление государства
Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что не представлено доказательств, подтверждающих, что стоимость арестованного имущества составляет более 350 тыс. грн.
Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Об этом сказано в материалах суда, передает Экономическая правда.
Читайте такжеЛиквидацию банка Курченко продлили еще на годОтмечается, что арест на активы был наложен в рамках уголовного производства против владельца "Восточноевропейской топливно-энергетической компании" Сергея Курченко.
Отмечается, что все арестованное недвижимое, движимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности медиахолдинга признаны Генеральной прокуратурой 9 января вещественными доказательствами в уголовном производстве.
Прокуратура отмечает, что передача имущества холдинга в управление Нацагентству является объективной необходимостью с целью исключения возможности подозреваемому продолжать получать незаконные доходы и материальные блага.
Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что прокурором не представлено доказательств, подтверждающих, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума (около 350 тыс. грн), как и не представлено доказательств обращения к собственнику указанного имущества о получении согласия на его передачу Нацагентству.
Кроме того, суд отметил, что ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности не подпадают под определение вещественных доказательств в уголовном производстве, поскольку не являются материальными объектами, которые могут сохранить следы преступлений.
Как сообщалось, ранее Печерский районный суд Киева арестовал имущество, акции и корпоративные права ряда компаний медиахолдинга UMH group, принадлежащего бизнесмену Курченко, который объявлен в розыск в Украине и сейчас живет в России.