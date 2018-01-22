Объем золота в золотовалютных резервах Украины составляет 25 тонн, или около 1 миллиарда долларов США, что составляет 6% объема валовых резервов Национального банка Украины.

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Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"Если сравнить нас на Ксениряфоне других стран, то действительно мы - не самая большая страна по запасам золота в золотовалютных резервах, у нас всего 6%, 25 тонн. Наибольшие запасы золота в резервах США, Германии, Италии, Франции", - сказал он.

Чурий отметил, что 25 тонн золота могут поместиться в кубе со сторонами 1,1 метра. При этом, по его словам, объем всех резервов золота центробанков мира составляет 33,7 тысячи тонн, или 1,3 триллиона долларов, и они могут поместиться в кубе со сторонами 12 метров.

"Нацбанк постоянно пополняет свои резервы, которые размещены в золоте. У нас есть подразделение, которое называется казначейство, и это подразделение скупает металлолом драгоценных металлов", - сказал Чурий.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.