В киевских обменниках немного подешевели доллар и евро
15:25, 22 января 2018
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Стоимость доллара в обменниках Киева снизилась до 28,85 грн, евро – до 35,30 грн. Продать доллары можно по 28,60 грн/долл., евро – 35,00 грн/евро.
Гривня немного укрепилась / фото УНИАН
Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 22 января составляет 28,85 грн, евро - 35,30 грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,60 грн/долл., евро – 35,00 грн/евро.
В пятницу, 19 января, стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 28,90 грн, евро - 35,40 грн.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 28,8760 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 314 сделок на сумму 161,4 млн долл.
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