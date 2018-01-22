В киевских обменниках немного подешевели доллар и евро

Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 22 января составляет 28,85 грн, евро - 35,30 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,60 грн/долл., евро – 35,00 грн/евро.

В пятницу, 19 января, стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 28,90 грн, евро - 35,40 грн.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 28,8760 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 314 сделок на сумму 161,4 млн долл.