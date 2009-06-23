Эксперт: инфляция в 2009 г составит 16%

По итогам текущего года инфляция ожидается на уровне 16%.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

По его словам, основным фактором, определяющим показатель инфляции в текущем году, станет повышение коммунальных тарифов.

«Прогноз нашего центра на этот год - инфляция 16%, а в следующем году замедление инфляции, – сказал А.ЖОЛУДЬ. - Главные причины роста инфляции в этом году - это повышение цен в административно регулируемых тарифах как центральных, таких как газ, электричество, железнодорожные билеты, так и местных, таких как водоснабжение, канализация, отопление, квартплата».

Эксперт считает, что рост тарифов, который скорее всего буде проходить поэтапно, продолжится и в 2010 году. При этом, по его мнению, стоит ожидать снижения темпов роста инфляции.

«В следующем году мы ожидаем дальнейшее замедление темпов роста цен и в общем-то частично продолжение повышения административно регулируемых тарифов, которые мы считаем будет идти поэтапно», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в мае по отношению к апрелю текущего года составила 0,5%, с начала года – 7,4%, к маю 2008 года – 14,7%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года). Инфляция в апреле по отношению к марту т.г. составила 0,9%, с начала года – 6,9%. Рост цен производителей промышленной продукции в апреле по отношению к марту составил 0,4%, с начала года – 3,5%.

Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.