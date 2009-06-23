Межбанк: к 12:00 доллар вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6215/7,6380, а к 12:00 цены поднялись до 7,6325/7,6415 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2417/0,2427, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2418/0,2425. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 31,5050 (+0,1850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3900/1,3902, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5785/10,6035, к 12:00 цены ушли вверх 10,5920/10,6175.