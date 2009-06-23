Эксперт: гривня к концу года ослабеет до 10 грн./долл.

К концу текущего года следует ожидать ослабления курса национальной валюты до 10 грн./долл.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Мы считаем, что во втором полугодии текущего года будет идти ослабление гривни. Сейчас прогноз нашего центра на конец года - это 10 грн./долл.», - сказал он.

А.ЖОЛУДЬ сообщил, что в следующем году некоторое улучшение внешнеторгового баланса, а также принятие более сбалансированного государственного бюджета позволит в некоторой степени укрепить позиции гривни.

«Бюджет, а также ряд иных факторов дадут возможность провести некоторое укрепление гривни в следующем году до 9,5 грн./долл. на конец 2010 года», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,6215/7,6380.

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу – 7,6100.