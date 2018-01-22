Фонд гарантирования продлил на год ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год до 29 января 2019 года продлил ликвидцаю банков "Демарк" и "Порто-Франко". Как сообщила пресс-служба фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидаторов банков.

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Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Демарк" в январе 2015 года после решения Национального банка об отзыве банковской лицензии. Временная администрация работала в банке с 29 сентября 2014 года.

Банк "Демарк" (г. Чернигов) работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов согласно классификации Национального банка Украины.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 30 января 2015 года начал процедуру ликвидации банка "Порто-Франко".

Банк "Порто-Франко" (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации банка, его основным владельцем являлся бизнесмен Мирослав Школенко, владевший 83,4314% акций банка.