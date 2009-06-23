ВР запретила валютные кредиты для физлиц

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 362 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав АРЖЕВИТИН, этим законом устанавливается запрет на валютное кредитование для физических лиц на непроизводственные цели. Устанавливается норма о выдаче валютных кредитов исключительно в безналичной форме.

Изменениями, которые вносятся в Закон «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», предусматривается сократить до 90 календарных дней сроки зачисления выручки резидентов в иностранной валюте на их валютные счета в уполномоченных банках, а также сроки осуществления импортных операций резидентов на условиях отсрочки поставок.

Предложенные изменения будут касаться и физических лиц-предпринимателей, которые являются резидентами

Законом вносятся изменения в Закон «О налогообложении прибыли предприятий». В частности, предусмотрено установить особенности отнесения расходов банковских учреждений в состав валовых расходов плательщика налога по перечню, утвержденному Национальным банком Украины

Законом вносятся изменения в Закон «О Национальном банке Украины» и устанавливается, что Национальный банк должен ежеквартально предоставлять информацию Президенту Украины, Кабинету министров Украины и Комитету по вопросам банков и банковской деятельности Верховной Рады Украины об операциях по рефинансированию банков и торгах на межбанковском валютном рынке.

Изменениями в Закон “О банках и банковской деятельности” установлена предельная сумма одной из составляющих дополнительного капитала – субординированного долга, который устанавливается Национальным банком Украины в размере не менее 100 процентов основного капитала.