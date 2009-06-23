Эксперт: шансы Украины получить увеличенный кредит МВФ малы

Шансы Украины получить увеличенный транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) для финансирования дефицита Государственного бюджета невелики.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«В общем-то я считаю, что вероятность того, что МВФ пойдет на это, – где-то 25% против 75%, что не пойдет. Условно говоря, одна четверть и три четверти», – сказал А.ЖОЛУДЬ.

Он отметил, что основной вопрос заключается в том, что обычно МВФ не предоставляет средства для покрытия дефицита. Кроме того, украинская власть все еще игнорирует рекомендации МВФ относительно необходимости пересмотра Госбюджета.

«Основная идея в том, что обычно МВФ не дает денег на погашение дефицит бюджета, и во-вторых, до сих пор остается спор между Минфином и МВФ относительно того, нужно пересматривать бюджет или нет», – отметил А.ЖОЛУДЬ.

По мнению эксперта, еще в начале года ситуация с выполнением Госбюджета давала основания говорить о необходимости пересмотра главного финансового документа. Теперь же наполнение казны проводится в первую очередь за счет авансовых платежей.

«Уже в начале года было понятно, что номинальный ВВП не вырастет так, как это прогнозировалось, и, соответственно, доходы бюджета не могут так вырасти. На сегодняшний день доходы бюджета во многом выполняются за счет авансовых платежей и прочих временных мер, которые в общем-то не могут принципиально исправить ситуацию», – считает А.ЖОЛУДЬ.

Также, по его словам, экономическая ситуация в стране не дает повода для оптимизма.

По прогнозам МЦПИ, мировая рецессия будет продолжаться как минимум до конца первого полугодия 2010 года, и, соответственно, рассчитывать на какие-то дополнительные источники наполнения Госбюджета не приходится. При этом вопрос пересмотра Госбюджета уже стал вопросом не столько экономическим, сколько политическим.

«Например, то же промышленное производство «минус» 30 плюс минимум пару процентов стоит с начала года. Так оно будет идти и дальше, соответственно, у нас не будет необходимых доходов в бюджет ни в этом году, ни в первом полугодии следующего года. Поэтому более корректно было бы провести пересмотр бюджета, но из-за того, что все-таки этот вопрос не сколько экономический, сколько политический, к сожалению, это достаточно сильно мешает», – подчеркнул А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ в интервью «Зеркалу недели» (№ 22 (750) от 20-26 июня) сообщил, что Украина намерена ходатайствовать перед Международным валютным фондом (МВФ) о направлении очередного транша на финансирование бюджетного дефицита при увеличении (на 600 млн. долл. –УНИАН) объемов транша до 3,8 млрд. долл.