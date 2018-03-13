"Европейские" цены: что и почем будет в этом году

Главными источниками волнения украинцев продолжают оставаться курс нацвалюты, который с конца прошлого года приблизился к своему историческому антирекорду - 30 гривен за доллар, обогнав правительственный прогнозный показатель для 2017-го в 27,2 гривни за «зеленый», и инфляция – цены на продукты и услуги.

Госбюджет-2018 рассчитан на среднем по году курсe гривни 29,7 за доллар, а к концу года - не более 30,1 гривни за доллар. Эксперты считают это реальным и соглашаются с выводами Нацбанка, что сейчас на нацвалюту давят сезонный и психологический факторы. Дескать, пройдет пару месяцев, и все станет на свои места.

«Как свидетельствует динамика прошлых лет, весной курс гривни укрепляется, но к концу года происходит ожидаемый обвал. В связи с этим, у меня нет каких-либо катастрофических ожиданий в отношении курса на этот год – в пределах 30 грн, может, чуть с небольшим, за доллар», - считает директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Такого же мнения придерживается генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко: «Курс в 2018 году будет на уровне 30 гривен с небольшим плюсом. Есть риск, что он будет чуть выше, но то, что не ниже, так это точно. Если мы не сможем договориться с МВФ о траншах, или ЕС откажется от кредитования, если не удастся решить вопрос реструктуризации будущих выплат по долгам, то курс может быть выше, но незначительно».

Совсем иначе обстоят дела с инфляцией. Правительство предполагает, что она в этом году составит не более 9%. Но уже на конец 2017 года инфляция превысила ожидания Кабмина, переступив прогнозируемую отметку в 12% и достигнув 14% - самого высокого показателя в Европе.

Эксперты считают, что удержать рост цен в рамках 9% не удастся. Если, конечно, не прибегать к нынешним хитростям с расчетом инфляции – с начала прошлого года, как пояснил Рябцев, изменен механизм арифметики: в перечне товаров и услуг для подсчета показателя сокращено количество позиций, в том числе доля продуктов питания, а также жилищно-коммунальных услуг. В то же время, именно они больше всего дорожают и их влияние на инфляцию только увеличилось. В результате, инфляционный перечень у нас теперь намного меньше, чем у западных соседей. Но именно в виду таких изменений, на бумаге у нас одно, а в кошельках украинцев - совсем другое.

В 2017 году существенно выросли цены на все социальные продукты. Только по данным Госстата: сливочное масло подорожало на 27,6%, овощи – на 37%, мясо – на 36%, молоко - на 26,3%, хлеб и хлебопродукты - на 8,4%, фрукты - на 15,2%. Алкоголь и сигареты подорожали на 20% и 30%, соответственно. Что касается бензина, то он ускоренными темпами набрал 20% в цене, впервые превысив отметку в 30 гривен за литр.

Эксперты уверяют, что рост цен продолжится, но резкого повышения, как в 2017 году, не будет.

Нефтепродукты - бензин и дизтопливо - будут расти в цене соответственно падению курса гривни. И, несмотря на то, что правительство всеми силами будет удерживать курс нацвалюты в прогнозных показателях, прибавка в стоимости топлива составит около 2%.

«Украина завозит 85% нефтепродуктов, которые закупаются за валюту. Зависимость цен и курса следующая: к примеру, если курс евро поднялся на 1 гривню, то через две недели цена на бензин вырастет на 70-80 копеек. И эта зависимость будет сохраняться», - пояснил Рябцев.

Другими словами, если сейчас курс евро достиг 35 гривен, поднявшись на 19 копеек, то через две недели бензин подорожает на 10 копеек. И так дальше…

Мясо, по уверению Дорошенко, станет одним из лидеров роста стоимости в 2018 году. Оно добавит в цене, в среднем, 15%. При этом колбасные изделия подорожают на 10-12%.

«Молочка» подорожает в пределах 2%. На твердые сыры, по мнению эксперта, особого повышения цен не будет. Они, если и вырастут, то лишь на 1-1,5%. А вот сливочное масло снова возглавит топ-дорогих продуктов - подорожает на 15-20%.

Хлеб, по словам Дорошенко, тоже прибавит в цене на уровне 8% – уже на начало марта он будет стоить более 14 гривен за килограмм.

Сигареты и алкоголь: Планируется постепенно повысить налоговую нагрузку на сигареты до европейских показателей. Ставка акциза должна вырасти с действующих на сегодня 21 евро до 90 евро за 1000 штук к 2025 году. В 2018 году налог увеличится на 8,1% (в соответствие с прогнозом индекса потребительских цен) и, дополнительно, на 20%. После чего акцизный сбор будет прибавлять по 20% каждый год, пока не достигнет минимального европейского уровня.

Алкогольные напитки, по словам Дорошенко, в цене практически не вырастут, акциз увеличится только на коньячные напитки и бренди. Водочная продукция может подорожать примерно на 1 грн за бутылку 0,5 литра в связи с ростом себестоимости ее производства.

Сахар: Сахаропроизводители ожидают роста себестоимости сахара в связи с подорожанием железнодорожных перевозок на 20-25% после внедрения «Укрзализныцей» рыночного механизма. Это спровоцирует рост стоимости кондитерки.

Цены на овощи и фрукты, традиционно, зависят от погодных условий. Последние годы нам с этим не везет. Сказывается также и аннексия Крыма, который в большей степени обеспечивал нас овощами и фруктами. А импорт будет расти в цене параллельно росту курса иностранных валют. Пока эксперты считают, что повышение цен будет в пределах 10%.

В целом, по словам Дорошенко, продукты будут драйвером инфляции и в этом году.

Стоимость одежды и обуви будет расти достаточно быстро, прежде всего, из-за увеличения минимальной зарплаты. Поэтому отрасль может показать, по итогам года, рост цен до 10%.

Подорожание продукции легкой промышленности, покупок для дома будет в прошлогодних пределах – 3-4%.

Почему все дорожает

Основной причиной роста цен, по уверению правительства, стало увеличение экспорта. «Почему цены поднялись? Потому, что мы стали страной-экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу и там реализовывать за валюту», – заявил премьер Владимир Гройсман.

Глава правительства считает необходимым обеспечить стабилизацию цен в Украине.

Эксперты согласны – экспорт сыграл свою «инфляционную» роль, цены постепенно будут выравниваться с европейскими. Кроме того, бизнес в стоимость своей продукции закладывает еще и риски.

«Кроме прогнозов правительства, предприниматели учитывают еще и финансовые, в том числе валютные риски, которые сейчас очень велики. Есть опрос менеджеров крупных предприятий, который ежеквартально проводится департаментом Нацбанка. Там очень интересное сравнение: как предприниматели оценивают стоимость товаров и услуг, которые они покупают, - треть уверяет, что цены возрастут, половина – не изменятся, два процента – снизятся. Но при этом, говоря о ценах уже на свою продукцию, они в один голос заявляют, что поднимут ее стоимость», - отмечает Рябцев.

В любом случае, как отмечает Дорошенко, если бизнес продает свой товар на экспорт, то разницы в цене поставок на местный рынок уже не будет. Должны учитываться внутренние нюансы, но этого не происходит. Поэтому цены продолжат рост, вслед за увеличением экспорта.

Вот и получается, что к объективной причине примешивается субъективная, и инфляция продолжает бить рекорды.

«У нас всегда хотят бороться с инфляцией, но контролируемая инфляция – это хорошо. И если доходы растут быстрее, чем уровень инфляции, то это тоже хорошо. Все содействует развитию экономики. Правительству гораздо больше внимания нужно уделять не контролю цен, не попыткам сдержать инфляцию, а росту реального сектора экономики, созданию рабочих мест, увеличению платежеспособности населения, стимулированию спроса», - считает Рябцев.

Если правительство прислушается к мнению экспертов, то все у нас может получиться – и высокие доходы населения, и низкая инфляция, в общем – европейский уровень жизни, а не только европейские цены на продукты.

Нана Черная