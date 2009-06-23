ВР отказалась от дополнительных 97 млн. грн.

Верховная Рада приняла в новой редакции Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 343 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Парламент частично поддержал предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который применил вето к этому закону.

В частности, парламент учел предложения главы государства в части исключения положений об увеличении расходов Верховной Рады на сумму 97 млн. грн.

В то же время не учтены предложения Президента о распределении этих 97 млн. грн., в частности, на увеличение расходов Министерства здравоохранения, Министерства регионального развития и строительства Украины, Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний на финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом.

Предусмотрено поручить правительству вместе с Комитетом ВР по вопросам бюджета внести предложения относительно финансового обеспечения необходимых мер социально-экономического и медицинского направления.

Также рекомендовано Государственному управлению делами внести предложения по сокращению расходов для обеспечения его деятельности.

В то же время на заседании парламента заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО отметил, что вопрос вокруг данного закона был переведен «в политическую плоскость».

Он отметил, что «ни одной копейки непосредственно на народных депутатов не было предусмотрено в данном законе», а только предусматривались средства для выплаты заработной платы работникам столовой парламента, работникам административных зданий, а также на покрытие задолженности за проживание народных депутатов в гостиницах.