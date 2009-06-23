Датчане платят больше всех налогов в мире

Налогоплательщики Дании отдают государственному бюджету больше денег, чем граждане любой другой страны мира, сообщает ПРАЙМ-ТАСС. Об этом свидетельствуют цифры, опубликованные сегодня европейским статистическим агентством - Евростат.

В 2007 г датчане возвратили в бюджет в среднем 48,7 проц своих доходов, оттеснив на второе место Швецию с показателем на уровне 48,3 проц. Поскольку известно, что в странах ЕС платят больше налогов,чем в любом другом регионе, то Дания может по праву считаться неофициальным чемпионом мира. Средний показатель в Евросоюзе в 2007 г составил 40 проц.

Датская "пальма первенства", в первую очередь, объясняется высокими налогами на потребление и на капитал. Эта скандинавская страна заняла также первое место по максимальной ставке налогообложения - 59 проц.

Все же Дания лидирует не по всем типам налогов. Так, в 8-ми странах ЕС налог на труд /составная часть подоходного налога/ больше, чем в Дании. Северное королевство является также "середняком" по налогу на компании, который в стране составляет 25 проц.