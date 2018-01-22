Эксперт с Уолл-стрит прогнозирует обрушение биткоина до $1 тысячи уже в этом году

Ветеран Уолл-стрит Питер Буоквар прогнозирует рынку криптовалют эпический крах, сообщает CNBC. И хотя он не знает, будет ли это стремительный обвал или медленное и постепенное снижение, эксперт уверен, что это точно произойдет.

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В частности, Буоквар, главный специалист по инвестициям в Bleakley Advisory Group, назвал криптовалюты гигантским пузырем, из которого уже выходит воздух.

"Когда что-то развивается по параболе, то обычно оно заканчивается в точке, где эта парабола началась", - сказал он в интервью CNBC.

Буоквар утверждает, что биткоин упадет на 90% от нынешнего уровня. Он назвал это классическим мыльным пузырем.

Он добавил, что не удивится, если в следующем году он будет стоить в районе $1 тысячи – $3 тысяч.

Именно столько год назад стоил биткоин, крупнейший игрок на криптовалютном рынке, хотя сейчас торгуется в районе $11 тысяч.

Буоквар предвидит грядущий коллапс криптовалют, поскольку по всему миру растут процентные ставки. Он обвиняет центробанки, в том числе Федеральный резерв, в увлечении криптовалютами из-за их легкой денежной политики, которую разработали для преодоления последствий мирового финансового кризиса.

Он полагает, что как только рынок криптовалют рухнет, инвесторы сразу изменят свое отношение к рисковым активам. По словам Буоквара, фондовый рынок мог видеть сопутствующий этому ущерб, но все это было основано на психологии – а не на чем-то фундаментально неправильном в экономике.