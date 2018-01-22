Суд Лондона сообщил подробности рассмотрения дела по "долгу Януковича"

Апелляционный суд Лондона сегодня начнет рассмотрение апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона, обязывающее выплатить России 3 миллиарда долларов "долга Януковича" по выпущенным нашей страной в 2013 году еврооблигациям. Об этом сообщается на сайте суда.

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Апелляцию будут рассматривать вице-президент гражданского подразделения Апелляционного суда Глостер, судьи Гросс и Дэвид Ричардс.

Предположительная длительность слушаний по делу составляет 25 часов.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона в январе прошлого года начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 миллиарда долларов, выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение. Высокий суд Лондона в конце июля удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по "кредиту Януковича" на 3 миллиарда долларов до завершения рассмотрения апелляции нашей страны.