Суд Лондона сообщил подробности рассмотрения дела по "долгу Януковича"
Предположительная длительность слушаний по делу составляет 25 часов.
Апелляционный суд Лондона сегодня начнет рассмотрение апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона, обязывающее выплатить России 3 миллиарда долларов "долга Януковича" по выпущенным нашей страной в 2013 году еврооблигациям. Об этом сообщается на сайте суда.
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Апелляцию будут рассматривать вице-президент гражданского подразделения Апелляционного суда Глостер, судьи Гросс и Дэвид Ричардс.
Предположительная длительность слушаний по делу составляет 25 часов.
Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона в январе прошлого года начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 миллиарда долларов, выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.
Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.
29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение. Высокий суд Лондона в конце июля удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по "кредиту Януковича" на 3 миллиарда долларов до завершения рассмотрения апелляции нашей страны.