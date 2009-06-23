Переговоры Украины и МВФ по «stand-by» начнутся 30 июня

Переговоры Украины и Международного валютного фонда (МВФ) по поводу второго пересмотра программы в рамках соглашения «stand-by» начнутся 30 июня т.г., когда к миссии Фонда в Киеве присоединится ее руководитель Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Об этом сообщает пресс-служба представительства МВФ в Украине со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА.

Первый этап работы миссии начинается сегодня, он будет сосредоточен на технических вопросах программы.

«По результатам этих дискуссий, начиная с 30 июня, когда к миссии в Киеве присоединится ПАЗАРБАЗИОЛУ, начнутся переговоры», - сообщил М.АЛЬЕР.

Напомним, Украина намерена ходатайствовать перед Международным валютным фондом (МВФ) о направлении очередного транша на финансирование бюджетного дефицита при увеличении его объемов до 3,8 млрд. долларов.

Как заявил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, «24-26 июня должна приехать очередная миссия. Согласно программе, очередной транш предусмотрен в объеме 3,2 млрд. долл. Сейчас мы просим о том, чтобы пересмотреть его в сторону увеличения - до 3,8 млрд.».

При этом И.УМАНСКИЙ убежден, что в случае получения транша все деньги должны быть направлены в бюджет.

«Но вопрос, сколько всего денег придет и сколько всего из них пойдет на финансирование дефицита, пока остается открытым», - подчеркнул он.

Кроме того, и.о. министра финансов отметил, что МВФ ставит перед Киевом ряд условий.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл, четвертый - 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.