Розничная торговля в Украине за год выросла на 8,8%

Оборот розничной торговли в Украине в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. При этом Госстат пока не обнародовал абсолютных значений.

Читайте такжеРозничная торговля в Украине набирает обороты

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской, Одесской, Львовской, Черкасской, Киевской и Винницкой областях - на 17,2%, 14,1%, 13,5%, 12,3%, 11,7% и 11% соответственно.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем увеличился на 22,2%, а с декабрем 2016 года - на 16,1%.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.