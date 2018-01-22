Доллар дорожает, евро застыл на месте: курс гривни от Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2887,5837 (22 января – 2884,4816)

100 EUR – 3534,1137 (22 января – 3534,9322)

10 RUR – 5,0994 (22 января – 5,0972)

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22 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,88/28,91 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня понизилась относительно доллара на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,38/35,41 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,8758 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 446 сделки на сумму 240,04 миллиона долларов.