Фонд гарантирования подсчитал потери от доведения "Дельта Банка" до банкротства

Ориентировочная сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка", по предварительным оценкам Фонда гарантирования вкладов, составляет не менее 24,5 миллиарда гривень. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

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В сообщении отмечается, что Фонд провел выплаты гарантированных сумм (в пределах 200 тысяч гривень) вкладчикам "Дельта Банка" на общую сумму 16,15 миллиарда гривень. На сегодняшний день неудовлетворенные требования Фонда гарантирования, как кредитора третьей очереди, составляют 14,9 миллиарда гривень. Задолженность банка перед Национальным банком составляет 7,6 миллиарда гривень.

"Уполномоченное лицо Фонда гарантирования выявило факты, которые могут свидетельствовать о мошенничестве бывших акционеров и топ-менеджеров "Дельта Банка" с целью получения рефинансирования. Установлено, что в обеспечение рефинансирования передавался один и тот же кредитный портфель, хотя в каждом из соответствующих соглашений утверждалось, что этот залог свободен от обременений", - говорится в сообщении.

По информации Фонда, в банке происходило систематическое искажение данных бухгалтерского учета и пруденциальной отчетности, которые предоставлялись в НБУ. Нормативы рассчитывались на основании ложных данных учета, которые учитывали фактически несуществующие средства, не отражали обременения реальных средств банка на корреспондентских счетах в иностранных банках и тому подобное. Это привело к системному и длительному сокрытию ненадлежащего финансового состояния банка и к безосновательному получению кредитов рефинансирования.

Справка УНИАН. "Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.

Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация, а с 8 октября 2015 года Фонд гарантирования приступил к ликвидации финучреждения.