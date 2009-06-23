Завтра КС разберется с правом Кабмина устанавливать надбавку

В среду, 24 июня, Конституционный Суд Украины обнародует принятое сегодня решение по делу по представлению Президента Украины относительно конституционности права правительства уменьшать или отменять временную надбавку к действующим ставкам ввозной пошлины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, представление касается подпунктов 3.5, 3.6 пункта 3 статьи 3 «Заключительного положения» Закона Украины «О таможенном тарифе Украины», по которому Кабинет министров может принимать решение о продлении процедуры применения, уменьшения размера, отмены временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары, а также абзаца восьмого части второй статьи 9 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», которым закреплено право Кабинета министров уменьшать и отменять временную надбавку к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.

Начало - в 10 часов.

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