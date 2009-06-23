«Родовид Банк» станет государственным в начале июля

Государство войдет в капитал «Родовид Банка» в первой декаде июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ.

По словам временного администратора банка Сергея ЩЕРБИНЫ, уже подписан приказ об эмиссии акций банка, размещение акций планируется провести в течение месяца.

Как отметил директор департамента по рекапитализации банков Министерства финансов Теймур БАГИРОВ, на сегодняшний день государство проходит технические процедуры – выкупает эмиссию, после чего проведет процедуру формальной регистрации как акционер банка. «После этого государство сможет сформировать правление и наблюдательный совет банка», – отметил он.

В Минфине не исключают, что новым председателем правления «Родовид Банка» может быть назначен временный администратор С.ЩЕРБИНА. «Вопрос о назначении председателем правления банка Сергея ЩЕРБИНЫ пока не рассматривается. Может ли он быть назначен председателем? Конечно, может, но так вопрос пока не стоит», – отметил А.КРАВЕЦ.

Относительно снятия моратория на выдачу депозитов в банке С.ЩЕРБИНА подчеркнул, что это может произойти уже в июле. После снятия моратория в банке будет определена очередность вкладчиков по доступу к вкладам, отметил он.

«Для того чтобы не допустить технических сбоев в доступе к депозитам, будет проведена работа по определению приоритетности доступа вкладчиков к депозитам… Доступ к своим деньгам получат все», – сказал С.ЩЕРБИНА.

По данным временного администратора банка, на сегодняшний день в банке 2,59 млрд. грн. составляют вклады физических лиц, в том числе 1,9 млрд. грн. – это текущие действующие депозиты и приблизительно 0,5 млрд. грн. – депозиты, срок которых закончился.

Как отметил С.ЩЕРБИНА, в кредитном портфеле «Родовид Банка» приблизительно 17% составляют проблемные кредиты. Он также сообщил, что залогов по проблемным кредитам достаточно для их покрытия. «Но надо понимать, кому нужны эти залоги и сможет ли кто-то их выкупить сегодня», – сказал С.ЩЕРБИНА.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел в ОАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

На сегодняшний день временным администратором в банке является независимый эксперт Сергей ЩЕРБИНА.

10 июня Кабинет Министров принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 апреля составляли 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом банка является Сергей БУБКА.