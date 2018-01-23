Данилюк анонсировал возможный выход на международные рынки капитала

В первом полугодии 2018 года, ближе к лету, Украина может в очередной раз, как и в прошлом году, выйти на международные рынки капитала – выпустить евробонды.

Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк, находясь в суд в Лондоне. Там 22 января рассматривали апелляцию Украины относительно так называемого "долга Януковича" на 3 млрд долларов, которые Украина должна отдать России. Об этом пишет Reuters.

"Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен удовлетворять потребности. Любой раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы должны использовать рынок. У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас", - сказал Данилюк о возможном выпуске евробондов и добавил, что такая "возможность" может появиться до конца июня.

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Министр заверил, что получение средств через продажу еврооблигаций не ослабляет стремление страны проводить реформы, которые, в том числе требует от Киева основной кредитор – Международный валютный фонд. Одно из требований МВФ – создать Антикоррупционный суд. Фонд раскритиковал президентский законопроект и недоволен тем, что документ не гарантирует независимость суда.

"Надеюсь, мы получим документ, который удовлетворит всех", - сказал Данилюк.

Он добавил, что в законопроект, возможно, включат и предложения МВФ.

"Мы всегда серьезно смотрим на то, что предлагает нам МВФ. Особенно в вопросах, где у Украины меньше опыта", - отметил министр.

Медленный прогресс в создании суда для независимого и прозрачного рассмотрения дел о коррупции высокопоставленных чиновников стал одним из основных препятствий выделения Украине очередного транша кредита от МВФ.

Украине до сих пор ни разу не удавалось успешно завершить предыдущие программы сотрудничества с МВФ. Данилюк сказал, что на этот раз он остается оптимистом, если сохранится такой же темп реформ, который был прошлой осенью.

"Не так много мы должны сделать, чтобы завершить", - сказал он.

Министр отказался прокомментировать, будет ли Украина просить МВФ о продолжении программы, срок которой заканчивается в начале 2019-го.

"2018 год - это не конец истории. У нас очень длительное сотрудничество с МВФ. И ясно, что мы будем продолжать работать вместе", - убежден Данилюк.