ВР намерена снизить размер УК для основания ООО

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменения в статью 52 Закона Украины “О хозяйственных обществах”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 352 из 438 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале Украины.

Законопроектом предусмотрено, что в обществе с ограниченной ответственностью создается уставный (составленный) капитал, размер которого должен быть не меньше суммы, эквивалентной 15 минимальным заработным платам, исходя из ставки минимальной заработной платы, действующей на момент создания общества с ограниченной ответственностью.

В настоящее время в действующем законе предусмотрено, что “в обществе с ограниченной ответственностью создается уставный (составленный) капитал, размер которого должен составлять не меньше суммы, эквивалентной 100 минимальным заработным платам, исходя из ставки минимальной заработной платы, действующей на момент создания общества с ограниченной ответственностью”.