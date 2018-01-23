Биткоин падает на новостях о планах регулирования криптовалют

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) и другие цифровые валюты значительно дешевеют утром во вторник на фоне сообщений относительно возможного регулирования рынка криптовалют, следует из данных торгов.

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"По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7:49 биткоин дешевел на 10,05%, до 10,54 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 10,08%, до 10,35 тысячи долларов, на GDAX - на 10,29%, до 10,4 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин уменьшался в цене на 3,91%, до 10,35 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Другие криптовалюты также обваливаются: Ethereum - на 9,57%, до 962,3 доллара, Ripple - на 9,21%, до 1,27 доллара, Bitcoin Cash - на 11,56%, до 1,58 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 510,8 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.

Трейдеры следят за мировыми новостями о возможном контроле и ограничениях для криптовалют. Так, в понедельник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд заявил, что государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой - предотвратить риски.

В свою очередь, южнокорейские СМИ сообщали, что несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены заплатить налог в размере 24,2% от выручки за прошлый год, а также им придется передавать данные о сделках, пишет газета The Wall Street Journal. Ранее агентство Рейтер сообщало об индонезийских властях, которые начали расследование в связи со случаями использования биткоина в качестве платежного средства на острове Бали, в то время как ЦБ в начале декабря выпустил постановление о запрете криптовалют.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.