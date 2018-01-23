Журналисты объяснили, как рост тарифов повлияет на цены в Украине в 2018 (видео)

Пока простые украинцы праздновали новогодние праздники, чиновники в Кабмине вместе с Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наспех поднимали тарифы на электроэнергию - на этот раз для небытовых потребителей.

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Благодаря их плодотворному новогоднему труду тарифы поднимутся на 16%: с 1 января - на 9,5%, а с 1 апреля - еще на 6,1%. Чтобы все стало понятно, журналисты "Грошей" показали, как повлияют новые тарифы на цену простой колбасы.

Так, например, в магазине сейчас палка колбасы стоит 60 грн, и едва не четверть съедает электроэнергия. А с новыми тарифами эта доля еще увеличится аж на 16%. Поэтому или вы будете покупать эту колбасу дороже, или предприятию придется сокращать расходы.

Так, режим строгой экономии уже включили в университете имени Т. Шевченко: здесь до марта переходят на дистанционное обучение. Аналогичная проблема и в некоторых других вузах по всей стране. Затянуть пояса должны государственные, бюджетные и даже общественные организации.

В 2017 году за электроэнергию украинцы отдали 160 млрд грн, а в 2018 эта сумма возрастет еще на 25 млрд, отмечают журналисты.

Как сообщал УНИАН, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительской инфляции в Украине в 2018 году на 10,4%, тогда как в прошлом квартале этот прогноз был 10%.