В Минфине подсчитали, на сколько вырос госдолг Украины за прошлый год

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-ноябрь 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,36 миллиарда долларов, до 76,33 миллиарда долларов США по состоянию на 30 ноября.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 6,8%, или на 132 миллиарда гривень, до 2,052 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, в ноябре государственный и гарантированный государством долг вырос на 0,04 миллиарда, или на 0,05%, в долларовом эквиваленте, на 15,06 миллиарда, или на 0,74%, - в гривневом эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2016 году выросла на 8,3% в долларовом эквиваленте - до 70,97 миллиарда долларов, или в гривневом эквиваленте на 22,7% - до 1,930 триллиона гривень, что соответствует пределам годового госбюджета.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 триллиона гривень, показатель госдолга на конец 2016 года составил 81,8% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагал предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 триллиона гривень.