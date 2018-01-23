На Житомирщине уже 46% семей получают субсидию - ОГА

В Житомирской области уже 46% семей получают субсидию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения.

Как отмечается в сообщении, “в Житомирской области по состоянию на сегодня, 23 января, получают субсидию 215,5 тыс. семей, что составляет 46% от всех домохозяйств”.

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Напомним, что для получения жилищной субсидии достаточно представить в органы социальной защиты населения заявление и декларацию о доходах.