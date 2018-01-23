Пин-коды уходят в прошлое: с карт Mastercard можно будет платить по отпечатку пальца

Mastercard с апреля 2019 года запустит идентификацию клиентов для подтверждения покупок и оплаты с помощью биометрических данных - датчика отпечатка пальцев или распознавание лица на вашем устройстве, сообщает Страна.ua.

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Отпечаток пальца на смартфоне должен заменить старый способ авторизации с помощью пин-кода, подписи или одноразового пароля в SMS.

"О повышенном интересе к биометрическим решениям свидетельствует все большая доступность соответствующего функционала на планшетах и смартфонах, поддержка подобных решений потребителями и новые нормативные требования ЕС по надежной идентификации. Подавляющее большинство потребителей (93%) выбирает биометрию вместо паролей для подтверждения платежей", - заявляют в Mastercard.

Недавнее исследование Оксфордского университета, проведенное совместно с Mastercard, выявило, что 92% профессионалов в банковском секторе планируют внедрять биометрические решения.

Банки также отмечают, что с использованием биометрической аутентификации их клиенты гораздо охотнее будут завершать процесс покупки товаров.

Ожидается, что частота отказов может сократиться на 70%, по сравнению с другими методами аутентификации, такими как одноразовый пароль, присланный по SMS.