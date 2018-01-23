НБУ пытается спасти гривню: продал банкам более $47 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 23 января, продал банкам 47,3 миллиона долларов. Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 28,8526 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 48,9 миллиона долларов.

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Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 13:00 установился на уровне 28,8763 гривни/доллар.

Справка УНИАН. В среду, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,85/28,88 гривни/доллар.

Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в конце прошлого года в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.