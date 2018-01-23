НБУ пытается спасти гривню: продал банкам более $47 миллионов
Средневзвешенный курс аукциона составил 28,8526 гривни за доллар.
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 23 января, продал банкам 47,3 миллиона долларов. Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 28,8526 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 48,9 миллиона долларов.
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Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 13:00 установился на уровне 28,8763 гривни/доллар.
Справка УНИАН. В среду, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,85/28,88 гривни/доллар.
Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в конце прошлого года в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.