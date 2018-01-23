В обменниках снова подорожали доллар и евро

Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 23 января составляет 28,90 грн, евро - 35,40 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,65 грн/долл., евро – 35,10 грн/евро.

Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 22 января составляла 28,85 грн, евро - 35,30 грн.

В среду, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,85/28,88 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,32/35,36 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5094/0,5105 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 28,8793 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 260 сделок на сумму 163,78 млн долл.