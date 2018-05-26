Депутаты снова реформируют финансовый и банковский секторы

Народные депутаты сегодня приняли очередной закон и опять таки с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса», законопроект №3585), с помощью которого еще раз попытались реформировать украинскую финансовую систему. Что из этого выйдет, покажет время, а пока банковский и финансовый рынки получили новую порцию «пилюль».

Традиционно депутаты продлили срок льготы физическим лицам - не платить налог с депозитов до 1 января 2011 года. Стоит напомнить, что многим-многим ранее предлагалось обязать население платить 5% с дохода по банковским депозитам… еще с 2004 года. Теперь можно год жить без этой нагрузки.

Наконец четко прописано в законодательстве, что физические лица имеют право на возмещение подоходного налога с суммы уплаченных процентов по ипотечным кредитам, полученным не только в гривне, но и валюте. Не имея четкой трактовки закона, ранее налоговики эту льготу предоставляли только по гривневым кредитам. Теперь дискриминация устранена.

Кроме того, за основу пересчета суммы уплаченных процентов по валютному кредиту будет приниматься официальный курс НБУ на момент оплаты.

На этом льготы для физических лиц у депутатов закончились, поэтому документом предполагается, что в налогооблагаемую базу физических лиц будет включаться сумма задолженности, по которой прошел срок взыскания, при условии, что эта сумма долга превышает 50% ежемесячного прожиточного минимума.

Также депутаты хотят, что бы в налогооблагаемую базу была включена сумма дохода, которая образуется у физического лица в случаи переуступки имущества, в том числе и в виде залога другому лицу. Эти изменения внесены в законодательство, прежде всего, чтобы оградить банки от незаконного разбазаривания заложенного имущества и объявления должника банкротом.

А теперь относительно банков. Документ освобождает банки от необходимости платить НДС при изъятии заложенного имущества и его последующей реализации другим лицам. Также депутаты упорядочили систему учета налогообложения прибыли банков в результате перепродажи заложенного имущества. До принятия документа, банкам было не выгодно брать на баланс заложенное имущество, так как им приходилось платить и НДС, и налог на прибыль из всей суммы полученного залога. Теперь эта проблема ликвидирована и банки смогут более оперативно изымать заложенное имущество и самостоятельно его реализовывать. В условиях роста проблемных кредитов, данное положение позволит существенно улучшить платежную дисциплину и сократить количество проблемных кредитов.

Депутаты также внесли изменения относительно налога при учете резервов, которые формируют банки и финансовые компании для покрытия убытков. К сожалению, убытков будет много, поэтому народные избранники и разрешили финучреждениям в полном объеме вносить в свои затраты покрытие убытков от проблемных кредитов. Хоть и частично, но это снизит убыточность коммерческих банков и страховых компаний, которые тоже вынуждены тратить деньги из резервных фондов.

Но для коммерческих банков, а особенно для их клиентов, будет интересно узнать о новой редакции трактовки «обыкновенная процентная ставка по кредитам». Депутаты законодательно закрепили, что понятие процентная ставка по кредиту включает всю сумму платежей по кредиту, в том числе и разного рода комиссии, дополнительные платежи. Банки будут обязаны в сумму процентов включать все свои дополнительные платежи и показывать реальную ставку по кредиту заемщику. Разного рода скрытые доплаты и платежи по кредитам теперь ГНАУ будет считать как необоснованное начисление процентов и требовать перечисления излишков полученного дохода в бюджет. Это должно исключить разного рода манипуляции с процентными ставками.

Но и это не все. Депутаты не забыли импортеров и экспортеров. Теперь экспортеры в течение 90 дней, вместо 180, обязаны зачислить валюту за поставленный товар на свой счет. Аналогичное требование предъявляется и к импортерам по срокам поставки товара на территорию Украины.

Документ также расширил возможности факторинга относительно переуступки кредитов. Это призвано создать рынок обращения кредитных договоров, которые будут перепродаваться между банками и финансовыми компаниями. В развитых странах такой рынок актуален и имеет постоянный спрос. Для нашего рынка - это новшество и пока тяжело сказать, как оно будет востребовано.

Ряд изменений носит чисто технический характер, т.к. призваны законодательно закрепить право банков выпускать привилегированные акции на сумму более 25% уставного фонда, а так же включать в капитал банка субординированый долг в размер основного капитала. Не забыли депутаты законодательно закрепить за НБУ обязанность поддерживать ликвидность банковской системы через механизм лимитов и специальных финансовых инструментов.

Напоследок о главном. Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржевитин, этим законом устанавливается запрет на валютное кредитование для физических лиц на непроизводственные цели. Устанавливается норма о выдаче валютных кредитов исключительно в безналичной форме. Причем, данная поправка вносилась как говорится «с голоса». Подождем обнародования закона, если, конечно, Президент согласится со всеми предложениями?..

Не исключено, что эти изменения законодательства будут не последними - кризис вносит свои коррективы в ход развития событий…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)