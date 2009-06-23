Минфин вчера разместил ОВГЗ на 371 млн. грн.

Министерство финансов Украины 22 июня 2009 года разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 371,123 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

Согласно предоставленной информации, были размещены облигации со сроком обращения 126 дней с погашением 28 октября 2009 года и средневзвешенной доходностью 19,62% на сумму 323,113 млн. грн., со сроком обращения 308 дней с погашением 28 апреля 2010 года и средневзвешенной доходностью 21,56% на сумму 38,075 млн. грн., со сроком обращения 672 дня с погашением 27 апреля 2011 года и доходностью 22,5% на сумму 9,935 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.