Официальный курс НБУ на 24 июня

Доллар и евро растут

Официальный курс НБУ на 24 июня: 100 USD – 761.1100 грн.; 100 EUR – 1063.8796 грн.; 10 RUR – 2.4104 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 761.1100 (на 23 июня – 761.0300) 100 EUR – 1063.8796 (на 23 июня – 1054.6354) 10 RUR – 2.4104 (на 23 июня – 2.4360)

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