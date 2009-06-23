Официальный курс НБУ на 24 июня
19:06, 23 июня 2009Финансы
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Доллар и евро растут
Официальный курс НБУ на 24 июня: 100 USD – 761.1100 грн.; 100 EUR – 1063.8796 грн.; 10 RUR – 2.4104 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 761.1100 (на 23 июня – 761.0300)
100 EUR – 1063.8796 (на 23 июня – 1054.6354)
10 RUR – 2.4104 (на 23 июня – 2.4360)
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