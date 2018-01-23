Евросоюз исключил 8 стран из черного списка налоговых гаваней

Евросоюз исключил восемь стран и территорий из списка юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в налоговой сфере должным образом. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, сообщает «Европейская правда».

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"Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты перемещены в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих пристальному мониторингу", - говорится в сообщении.

Совет ЕС пояснил, что исключение стран из черного списка офшоров базируется на экспертной оценке обязательств на высшем политическом уровне, взятых этими юрисдикциями по устранению указанных ЕС недостатков.

"Наш список уже доказал свою ценность. Юрисдикции по всему миру работали над тем, чтобы взять на себя обязательства реформировать свою политику", - сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, которая председательствует в Совете ЕС.

В черном списке налоговых гаваней остаются 9 стран и территорий. В то же время решение Совета ЕС содержит рекомендации по сокращению этого списка в случае выполнения необходимых шагов.

Юрисдикции, которые останутся в черном списке: Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго.

ЕС принял решение создать единый черный список после очередной утечки офшорных документов под названием Panama Papers. Рекомендуемое исключение Панамы может вызвать особый протест.

Представители ЕС заявили, что цель формирования черного списка – подтолкнуть юрисдикции к большей прозрачности.