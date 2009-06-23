Президент подписал Закон “О запрете игорного бизнеса в Украине”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О запрете игорного бизнеса в Украине”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». За преодоление вето проголосовали 390 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.