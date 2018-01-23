В Минюсте отчитались о выплатах по решениям ЕСПЧ

Украина с 2007 по 2017 год выплатила 1 млрд 892 млн грн по решениям Европейского суда по правам человека, из которых 1 млрд 483 млн грн было выплачено в период с 2014 по 2017 год, сообщила первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая на пресс-конференции.

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«На сегодня мы не имеем просроченных долгов по решению Европейского суда по правам человека... Это огромный прогресс, который был отмечен Европейским судом по правам человека и Советом Европы. На сегодняшний день мы находимся на 5-м месте, обогнав Россию, Румынию, Венгрию и т.д.», - добавила Бернацкая.

По ее словам, всего с 2014 по 2017 год Министерству юстиции удалось закрыть 125 дел по возмещению гражданам средств, из них 100 – только за последний год.

Первый замминистра отметила, что для возмещения убытков, причиненных госбюджету вследствие выполнения решений Европейского суда по правам человека, Министерство юстиции подало 823 заявления в Генеральную прокуратуру против компаний или физических лиц, нарушавших права граждан с 2014 по 2017 год, на сумму более 85 млн грн, которые затрагивают интересы почти 2000 лиц.

Бернацкая сообщила, что правоохранительные органы устанавливают, была ли вина конкретного лица в том, что ЕСПЧ вынес свое решение. На сегодня еще 722 таких заявления Минюста рассматриваются в Генеральной прокуратуре. Они касаются 5300 лиц, в отношении которых будет устанавливаться вина в нарушении прав со стороны конкретных компаний, учреждений или лиц.

«Мы беремся усовершенствовать законодательство для того, чтобы по каждому делу, по которому было выполнено решение суда, мы имели инструменты вместе с правоохранителями найти и затем взыскать с этого лица средства в пользу граждан», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, Минюст обратился в Хозяйственный суд города Киева с просьбой взыскать с компании «Киевэнерго» 54,2 млн грн в качестве регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании "Золотой Мандарин Ойл".

Также Минюст обратился в Хозяйственный суд Луганской области с просьбой взыскать с компании «Линик» (компания-оператор Лисичанского НПЗ – «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания») 705,6 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека иску компании "Агрокомплекс".