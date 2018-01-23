Валютные качели: гривня немного укрепилась к доллару

Во вторник, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,82/28,85 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня укрепилась по отношению к доллару на 6 копеек с открытия торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,39/35,42 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,8648 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 616 сделок на сумму 498 млн долл.

Согласно информации официального сайта НБУ, Нацбанк на 24 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2886.4823 (23 января – 2887.5837)

100 EUR – 3535.6522 (23 января – 3534.1137)

10 RUR – 5.1168 (23 января – 5.0994)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,88/28,91 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,38/35,41 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 грн/рубль.