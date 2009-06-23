Официальный курс НБУ

Официальный курс НБУ на 24 июня:100 USD США – 761.1100 (на 23 июня – 761.0300) 100 EUR – 1063.8796 (на 23 июня – 1054.6354) 10 RUR – 2.4104 (на 23 июня – 2.4360)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 24 июня 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 70041.15 (на 23 июня – 70319.17) 961 XAG 10 Серебро – 1048.05 (на 23 июня – 1052.50) 962 XPT 10 Платина – 88669.32 (на 23 июня – 91095.29) 964 XPD 10 Палладий – 17809.97 (на 23 июня – 18493.03)

Официальный курс НБУ на 24 июня: 100 USD США – 761.1100 (на 23 июня – 761.0300) 100 EUR – 1063.8796 (на 23 июня – 1054.6354) 10 RUR – 2.4104 (на 23 июня – 2.4360) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 24 июня 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 70041.15 (на 23 июня – 70319.17) 961 XAG 10 Серебро – 1048.05 (на 23 июня – 1052.50) 962 XPT 10 Платина – 88669.32 (на 23 июня – 91095.29) 964 XPD 10 Палладий – 17809.97 (на 23 июня – 18493.03)

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