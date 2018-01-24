Минюст обратился в суд для взыскания с налоговой милиции 5 миллионов евро

Министерство юстиции Украины обратилось в Хозяйственный суд Киевской области с просьбой взыскать с Государственной налоговой администрации (ГНА) 5 млн евро в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску ирландской компании East/West alliance limited с представительством в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Шкляр на пресс-конференции.

«Иностранному инвестору был нанесен ущерб на 5 млн евро за неправомерный арест имущества. Самолеты компании были признаны бесхозными и проданы. Мы обратились в суд, чтобы возместить выплаченные средства», - отметил он.

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Шкляр добавил, что производство по делу было открыто 26 декабря 2017 года, первое заседание пройдет 23 января.

Как сообщал УНИАН, для возмещения убытков, причиненных госбюджету вследствие выполнения решений Европейского суда по правам человека, Министерство юстиции подало 823 заявления в Генеральную прокуратуру против компаний или физических лиц, нарушавших права граждан с 2014 по 2017 год, на сумму более 85 млн грн, которые затрагивают интересы почти 2000 лиц.

Минюст обратился в суды с просьбой взыскать с компании «Киевэнерго» 54,2 млн грн в качестве регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании "Золотой Мандарин Ойл", а также взыскать 705,6 млн грн с компании «Линик» (компания-оператор Лисичанского НПЗ – «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания») в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека иску компании "Агрокомплекс".