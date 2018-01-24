Евросоюз хочет контролировать криптовалюты на предмет отмывания средств

Европейская комиссия призвала трех финансовых регуляторов ЕС срочно обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалюты биткоин, после того, как а за год подорожала с $1000 до $20 тысяч. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на письмо вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса в адрес регуляторов.

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Биткоин с начала года подорожал почти в 20 раз, и в этом месяце снова был в центре внимания, когда две основные американские биржи начали торговать фьючерсами на биткоины.

"События, которые касаются биткоина и криптовалют в последние недели требуют нашего повышенного внимания", - заявил Домбровскис.

По его словам, финансовые регуляторы должны составить новые планы "в срочном порядке... на фоне последних рыночных изменений".

Домбровскис также призвал регуляторов "выполнить дальнейшую работу, чтобы оценить и потенциально улучшить применение регуляторной базы в биткойнов и криптовалют".

"Существуют четкие риски для инвесторов и потребителей, связанные с нестабильностью цен - в том числе риск полной потери инвестиций, неудачных операций и безопасности, манипулирования рынком и пробелы ответственности", - говорится в письме.

Письмо пришло в тот же день, когда стоимость биткоина упала примерно на 15%, поскольку инвесторы испугались по поводу того, что бирже Южной Кореи взломали хакеры.

На прошлой неделе страны ЕС договорились об ужесточении правил для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма на биржевых площадках для биткоина и других виртуальных валют.

Напомним, министр финансов Франции призвал обсудить регулирование виртуальной валюты биткоин на саммите G20 в следующем году.